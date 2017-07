In deze zaak staat Lucien B. terecht. Hem wordt verweten dat hij tezamen en in vereniging met anderen een beroving heeft gepleegd op 12 november van het afgelopen jaar aan de Pijnenburgstraat in Paramaribo.De agent verklaarde dat hij zich volledig geconcentreerd had op de bestuurder van het voertuig. Daarnaast zag hij een kopie van het rijbewijs in de auto en later een foto van hem in de mobiele telefoon van de medeverdachte. Hij wist precies dat het om dezelfde persoon ging.Drie getuigen zijn gehoord door kantonrechter Siegline Wijnhard. De eerste getuige is een buurtbewoner. De man verklaarde dat hij een klap hoorde. Zijn honden blaften, waardoor hij besloot uit bed te stappen. Hij zag dat een voertuig gekanteld was. Hij zag drie tot vier personen eruit komen die over de schutting sprongen. Kort daarna zag hij de politie arriveren, waarna hij besloot toen weer naar bed te gaan. De volgende ochtend merkte hij op dat zijn schutting voor een deel vernield was. Dat kwam mogelijk doordat de verdachten vandaar gesprongen waren. Tijdens het repareren van de schutting zag hij een mobiele telefoon op de grond liggen. Hij schakelde de politie in. Uit het onderzoek bleek dat de telefoon van de benadeelde was, waar de beroving plaats had gevonden.Een politieman werd gehoord. Hij verklaarde dat hij samen met zijn collega’s was toen ze de oproep van de beroving kregen. Ze reden naar de plek toen ze een voertuig met groot licht zagen aankomen. Zijn collega gaf het stopteken, maar ze merkte op dat de bestuurder juist zijn snelheid opvoerde. Ze moesten op zij springen anders had het hun leven gekost. Hij loste toen twee waarschuwingsschoten. Ook dat mocht niet baten. Daarna schoot hij gericht op het voertuig, maar de verdachten reden weg. Toen ze op enig afstand de auto aantroffen, hadden de mannen zich uit de voeten gemaakt.Ook de tweede collega werd gehoord. Hij had het stopteken gegeven. Hij verklaarde dat het teken genegeerd werd en het voertuig kantelde verder in de weg om. Hij verklaarde net als zijn collega dat de bestuurder met een hoge snelheid reed. De getuige zei dat het licht oogverblindend was, maar dat er voldoende licht was om de bestuurder te zien. Het zwaailicht van de dienstauto, de lantaarnlichten en het licht van de auto hadden ervoor gezorgd dat het niet zo donker meer was. Volgens de politiemannen kantelde het voertuig om, omdat de bestuurder, Lucien B., met een te hoge snelheid reed. Lucien B. heeft bevestigd dat hij achter het stuur zat. Hij zegt niets te maken te hebben met de beroving. Hij bood zijn verontschuldigingen aan beide politiemannen aan. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om u van het leven te beroven. Ik heb u en het zwaailicht niet gezien”, beweerde Lucien B. Op 14 augustus zal de verdachte gehoord worden.Wanita Ramnath