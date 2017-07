Vicepresident Ashwin Adhin gaat in op vragen over het Ontwikkelingsplan. (Foto: Raoul Lith)





Bij de ontwikkeling van een strategie voor de financiering van het OP is volgens Adhin getracht eerst na te gaan hoe tot nu toe deze ontwikkeling is gefinancierd. Tot 2010 is de ontwikkeling met ontwikkelingsgelden gefinancierd. Die optie is er niet meer. De regering van de periode 2005-2009 heeft volgens de vp geen nieuwe strategie of alternatieven ontwikkeld voor financiering van de ontwikkelingsplanning. In die periode zijn de financiële reserves gebruikt om de ontwikkelingsprojecten te financieren.De vp merkte op dat er opties bekeken zijn. Hoewel er internationaal nog schenkingsmiddelen beschikbaar zijn, is herstel van een ontwikkelingshulprelatie zoals in het verleden was met Nederland, in de toekomst praktisch nihil. Schenkingsmiddelen van beperkte omvang, kunnen wel verkregen worden, maar die kunnen alleen op basis van internationale voorwaarden van een verscheidenheid van donorfondsen. Suriname heeft nog steeds niet het apparaat ontwikkeld, om volop en efficiënt van de mogelijkheden op dit stuk gebruik te kunnen maken. Een sterk planapparaat zal volgens de vp deze rol moeten vervullen.Het OP zal gefinancierd moeten worden via een mix van verschillende financieringsbronnen, benadrukte Adhin. "Gezien de uitdagingen die er zijn op het stuk van de overheidsinkomsten en onze ontwikkelingsstrategie, zullen leningen en particuliere investeringen en de zogenoemde PPP, Public Private Partnership, het zwaartepunt vormen in onze strategie voor financiering van dit OP", stelde de vp. Analyse van het vraagstuk van de rol van leningen bij het financieren van de ontwikkeling, maakt duidelijk dat leningen net als bij het bedrijfsleven, onmisbaar, betoogde Adhin.