Medewerkers van Welten Suriname en de Finabank bij de introductie van de opleiding Module Bancaire Sector





De opleiding Module Bancaire Sector (MBS) is een primeur voor Suriname, dat eerder geen bankiersopleiding kende. Deze opleiding is afgelopen vrijdag geïntroduceerd in de Ballroom van Hotel Torarica. MBS is door Welten Suriname op initiatief van Finabank, vanuit de Bankiersvereniging, ontwikkeld. Succesvolle cursisten krijgen aan het eind van het traject een certificaat. In augustus zal Welten Suriname starten met de eerste opleiding, waarna in oktober een tweede groep zal volgen.Het is de bedoeling om de bancaire sector in Suriname naar een hoger niveau te brengen, zegt de voorlichting van de Finabank. Bankmedewerkers werden eerder on the job getraind door collega’s. “Door de toenemende mate van (inter)nationale wet- en regelgeving in de bancaire sector en de complexe vraagstukken waarmee bankmedewerkers geconfronteerd worden, was het noodzakelijk dat naast de training in de praktijk, bankmedewerkers een gedegen theoretische basis hebben”, zegt Finabank CEO Eblein Frangie. “Op deze manier is de bancaire sector in staat zich verder te ontwikkelen en wordt de Surinaamse gemeenschap beter geïnformeerd en geassisteerd bij het doen van hun bankzaken.”Welten heeft in 2013 op verzoek van de Centrale Bank van Suriname de opleiding Module Financiële Dienstverlening (MFD) ontwikkeld. Vanuit de bancaire sector was er grote behoefte aan een vervolgopleiding op de MFD, zegt de Finabank. Tussentijds werd het vervolg op MFD door sommige banken ingevuld met het aanbieden van Nederlandse bankopleidingen. In tegenstelling tot de Nederlandse opleidingen is de MBS volledig afgestemd op het bankwezen in Suriname.De opleiding focust zowel op kennis, als vaardigheden. De cursisten zullen, onder meer, worden onderwezen in thema’s als privacy, integriteit en belangenverstrengeling. Dit wordt gecombineerd met actuele kennis die verdiepend is voor de Surinaamse bancaire sector.De MBS is een stap die deel uitmaakt van een groter geheel. Finabank is reeds met Welten Suriname gestart om een opleidingsraamwerk voor de hele financiële sector te ontwikkelen, waarbij gewaarborgd blijft dat veranderingen op internationaal en nationaal niveau continu bijgehouden worden, zegt de Finabank.