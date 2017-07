Amirkhan voerde aan dat de verdachte bij zijn eerste verhoor het feit bekend had. Daarna heeft hij steeds ontkend. Hij gaf te kennen dat hij mishandeld was door de politie, waardoor hij in de war was. Volgens de advocaat is het onmogelijk dat de getuige de man heeft herkend, terwijl het gezicht van de persoon bedekt was met zwarte penty kousen. Ook zegt de verdachte dat toen het feit gepleegd werd, hij elders was. De getuige had hem bezwaard, omdat de verdachte een schuld bij hem had. Ernie W. had een buitenboordmotor bij de getuige gekocht, maar had hem niet betaald. De advocaat benadrukte dat de man letsels opgelopen had.Officier van justitie, Shanta Mahadew, voerde aan dat de benadeelde tot de dag van vandaag nog niet is genezen van zijn schotverwonding. De letsels bij hem zijn er nog steeds. Verder benadrukte de ovj dat de getuige en de benadeelde hem positief herkend hebben. De verdachte die voorlopig in vrijheid gesteld is, verscheen niet op de strafzitting. Op 23 augustus zal de kantonrechter vonnis vellen in deze zaak.Wanita Ramnath