De moordverdachte Jermain S. (37) is door een gemengde eenheid van de politie samen met rechercheurs van regio Oost aangehouden aan de Oost-Westverbinding. Hij wordt ervan verdacht de 87-jarige Jacobus Adoe op zondag 16 juli te hebben vermoord.Na een telefonische melding dat Jermain S. ter hoogte van kilometer 46 is gesignaleerd, deden de politieambtenaren de plek aan. De verdachte is ter plekke aangetroffen en in de boeien geslagen. Het scherpe voorwerp waarmee de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd is vooralsnog niet gevonden.De verdachte is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau te Richelieu. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.