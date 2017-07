De buurvrouw is gehoord. Ze verklaarde dat ze rook zag komen uit het dak van de woning van Westbroek. Toen ze beter keek, zag ze dat het uit de kamer van Westbroek kwam. Terwijl ze naar de woning keek, zag ze de verdachte haastig voorbij lopen. Ze had een mouwloze bloes en een rok aan. Drie weken eerder had de verdachte de uitspraak gedaan dat indien de woning niet van een ander was, ze deze in de fik zou steken. Ook had ze gevraagd om de beheerder van het huis te bellen, zodat zij haar kleren kon wegnemen.De beheerder werd ook gehoord. Hij vertelde dat hij was gebeld. Hij zou dan ook meteen het huurgeld kunnen ontvangen. Toen hij daar aankwam, zag hij de verdachte in een slaapjurk rondlopen. Dit, terwijl ze deed overkomen alsof ze het heel moeilijk had bij het slachtoffer. Ze is toen niet meer weggegaan. Ook de verbalisant werd gehoord. Hij verklaarde dat uit het onderzoek niet is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer vaker ruzie hadden. De buurvrouw had hem voorgehouden dat ze de vrouw op die bewuste ochtend had gezien. Ze stond in haar tuin en keek naar de rookontwikkeling. Toen zag ze de vrouw haastig voorbij lopen. De verdachte had haar niet gezien. Op de rechtszitting van 3 augustus zal deze zaak verder worden behandeld.Wanita Ramnath