Het weggedeelte vanaf de Nickeriebrug naar Apoera Haven is weer opengesteld voor zwaar verkeer. (Foto: BIC Kabalebo)





De dc deelt mee dat de weg is gerehabiliteerd in samenwerking met ondernemers uit het gebied. Zij is blij met de normalisatie van de situatie. Zwaar verkeer had schade het wegdek behoorlijk beschadigd.De zwakke gedeelten van de weg is grondig aangepakt, deelt de dc mee. Er is meer dan 50 kubieke meter base course verwerkt. De situatie zal verder gemonitord worden.