Minister Roline Samsoedien zit aan het hoofd van de tafel bij een gesprek tussen CZHTI en VBH.





Samsoedien wil dat partijen met elkaar samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan. Zij is voorstander van het creëren van werkgelegenheid voor de mensen in het Patamaccagebied. Het is de bedoeling dat er vervolggesprekken worden gevoerd.China Zhong Heng Tai Investment N.V. heeft in het Patamaccagebied een concessie om de palmolie-industrie weer nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat de onderneming gelegenheid biedt aan de VBH om in haar concessie, houtkapwerkzaamheden te verrichten. De vereniging zal hierbij onder supervisie van de vertegenwoordiging van China Zhong Heng Tai Investment N.V. in Suriname, te weten Mobi Chen Woodworking, de werkzaamheden uitvoeren.Voor China Zhong Heng Tai Investment N.V. betekent deze samenwerking dat haar concessie wordt klaargemaakt om bewerkt te kunnen worden ten behoeve van de palmolie-industrie en voor de vereniging levert deze inkomsten en werkgelegenheid voor haar leden, zegt de voorlichting van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht in een persbericht.