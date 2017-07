Marvin Halden





Halden is door Nelsion Nurse, de organisator van het evenement, uitgenodigd voor de 4de editie van 'Reflections'. De avond bestond uit 15 collecties van verschillende mode ontwerpers. Daarnaast waren er ook zang- en dansoptredens. Halden heeft kleding van vier Guyanese ontwerpers gepresenteerd.‘Reflections’, is een van Guyana’s meest bekende modeshows en is voor het eerst gehouden in november 2012. Halden zegt dat hij vooral onder de indruk was van de logistiek, de samenwerking van het team en de presentatie die de modellen hebben neergezet tijdens de catwalk/runway. Twee vrouwelijke Guyanese modellen hebben ook ‘The Award of Excellence' ontvangen.Halden ziet de ervaring als een hoogtepunt in zijn carrière als model. Hij heeft eerder al andere prijzen gewonnen zoals de MAFB People's Choice Winner 2015, Customer of the Prize 2016 en Winner Selfie Birkenstock 2016. Hij is voor de komende maanden geboekt voor verschillende opdrachten en verkiezingen. “Ik wil overal waar ik kom altijd de beste versie van mezelf presenteren en het Surinaamse product op de kaart plaatsen”, beschrijft Halden zijn motivatie.Halden is pas terug van de Dominicaanse Republiek, waar hij in juni Suriname als model heeft vertegenwoordigd op de Men Universe Model Pageant and Dominican Republic Fashion Week 2017. “Het was een leerrijk en uitdagend avontuur”, zegt Halden. “Er zijn nieuwe deuren voor mij geopend en ik ben daar dankbaar voor.”