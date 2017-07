Cast en crew na de première van 'Sing Song' in Amsterdam.





Het verhaal is gauw verteld. En dat de film een happy end krijgt, is ook geen verrassing. De 16-jarige Surinaamse Jasmine (gespeeld door Georgiefa Boomdijk) die kort na haar geboorte naar Nederland vertrok, grijpt een auditie als singer/songwriter in Paramaribo aan om een zoektocht naar haar moeder op touw te zetten. Terwijl haar vader (Maurits Delschot) niet beter weet dan dat ze in Berlijn zit voor een werkweek met haar school, pakt ze met vriend en gitarist Stein (Floris Bosma) een SLM-vlucht naar Suriname. Onder leiding van Glen Faria (rapper Fit) wordt ze daar met andere jonge muziektalenten klaargestoomd voor een gezamenlijk optreden met Kenny B in de Palmentuin.De plot mag misschien niet zo gek veel om het lijf hebben, de film zit vol aanstekelijke en ontroerende momenten. Wie bekend is met Paramaribo en omstreken, herkent voortdurend locaties en personages. En dan niet alleen de Waterkant, het Onafhankelijkheidsplein en ’t Vat. In onvervalste musicalstijl wordt bijvoorbeeld uitbundig gezongen en gedanst op het zebrapad van de Wulfinghstraat, op de stoep van de Jodenbreestraat of in de straten van Frimangron.Ook de grotendeels Surinaamse cast, samengesteld door Helen Kamperveen, steelt de show. Met name in de kleinere rollen. Zo daalt Powl Ameraali swingend van de vliegtuigtrap op Zanderij. Geeft Hylkia Lobman vol vuur en in onvervalst Sranantongo, gestalte aan een landsdienaar bij het CBB. Voeren Borger Breeveld en Ferranto Dongor een verhitte discussie aan de bar in een louche nachtcafé in het centrum. Staat Liesbeth Peroti herhaaldelijk vol overgave in pannen te roeren en speelt Cher Spalburg een Braziliaans hoertje dat de hoofdrolspeelster 50 SRD afhandig probeert te maken.Eddy Wijngaarde van The Back Lot, uitvoerend producent van Sing Song in Suriname, wandelt na afloop van de première glunderend naar het zaterdag geopende Kwaku Festival voor de after party. Een film als Sing Song is precies wat hem voor ogen stond toen hij jaren geleden remigreerde naar Suriname: ‘Ons land is een filmland bij uitstek. Niet alleen qua natuur en locaties, maar ook door al het talent dat we er hebben. Dat deze film voor een groot deel in ons land is gedraaid vormt een prachtig visitekaartje.’Eigenlijk is 'Sing Song' een ode aan Suriname. In de vele liedjes wordt het land geëerd, Paramaribo komt in steeds wisselende gedaantes in beeld, terwijl de ontknoping van het verhaal plaats vindt aan de Boven-Surinamerivier. Zo is goed te zien dat regisseur Kamp en scenarioschrijver Fiona van Heemstra, in een later stadium bijgestaan door Guus Pengel, al in 2005 begonnen met de voorbereidingen. Niet alleen om de financiering rond te krijgen, maar vooral om Suriname van het filmdoek te laten spatten.Diederik Samwel