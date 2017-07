Suriname heeft met een overweldigende meerderheid de Caribische Karate Kampioenschappen gewonnen.





Suriname heeft met overweldigende meerderheid gewonnen van Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Lucia, Guyana, Trinidad & Tobago. De Dominicaanse Republiek (kampioen 2016) en Haïti hebben op het laatste moment moeten afgezegd door problemen met verbindingen in het Caribisch Gebied.De Surinaamse Karate-Do Associatie, onder leiding van Kenneth Sijp, trad op als gastheer. Alle deelnemende landen waren tevreden over de kwaliteit van de organisatie. Ook de aanwezige vicepresident van de Wereld Karate Federatie Williams Millerson, was vol lof over de wijze waarop het toernooi is georganiseerd.Het toernooi werd zaterdagavond afgesloten met een 'after party' in Hotel Torarica voor alle deelnemende landen.