De stadsautoriteiten van Santiago, Chili, hebben de bewoners geadviseerd om het reizen te vermijden. (Foto: EPA)





Ongeveer 250.000 mensen zijn getroffen door stroomonderbrekingen, zeggen de autoriteiten. Het grootste deel van de uitval is veroorzaakt door sneeuw beladen bomen die op kabels vallen. Er is één dode geregistreerd. Volgens de Chileense media probeerde de werker ijs te verwijderen. Twee andere mensen zijn gewond geraakt door een gevallen stroomkabel.Meteorologen zeggen dat het dit de zwaarste sneeuwval in Santiago is sinds 2007. Het ongewone natuurverschijnsel heeft zich voorgedaan nu de stad en het omliggend gebied door ongewoon koud weer zijn getroffen. De weervoorspellers verwachten dat er nog lichtere hoeveelheden sneeuw zullen vallen.Naast de stroomonderbrekingen heeft het weer verkeersstoringen in de hoofdstad veroorzaakt. Verschillende sportevenementen zijn uitgesteld. Niet voor iedereen was de grote bevriezing echter slecht nieuws. Duizenden kinderen amuseerden zich buitenhuis met het maken van sneeuwpoppen en het gooien van sneeuwballen.