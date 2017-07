Demonstranten bij het oud gebouw van het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein. (Foto's: Raoul Lith)





Het Burger Collectief, The Next Generation, We Zijn Moe, DA'91 en SPA stellen in een verklaring dat aanvallen op de rechtsstaat moeten worden afgeslagen met inzet van alle democratische en vreedzame middelen. Zij benadrukken dat leden van de rechterlijke macht voor het leven benoemd zijn. Op de regering wordt een ernstig beroep gedaan om niet aan de grondwet en de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te tornen.Curtis Hofwijks van We Zijn Moe merkt op dat de regering het opzeggen van het vertrouwen in procureur-generaal Roy Baidjnath Panday slechts in heroverweging heeft genomen. Dit is nog niet teruggedraaid. De organisaties zeggen waakzaam te blijven. Het gaat om een eenmalige actie. Nu wordt gekeken naar de reactie van de regering op de enorme hoeveelheid verklaringen die zijn uitgegeven om de stap die genomen is af te keuren.Monorath geeft tegenover journalisten aan dat hij besloten heeft poolshoogte te nemen bij de protestdemonstratie. Als Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten wil hij kennis nemen van wat er leeft onder de burgers in deze kwestie. Ook de Orde heeft een felle verklaring uitgegeven waarin gewezen wordt op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.