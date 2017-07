De bond heeft de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname ingeschakeld in het geschil. De directie en de bond kunnen elkaar niet vinden over de salarisverhoging en andere voorzieningen. De directie stelt zich op het standpunt dat er geen middelen zijn om volledig tegemoet te komen aan de eisen van de bond. De Bemiddelingsraad heeft een advies uitgebracht dat niet is geaccepteerd door de bond.Intussen heeft directeur Marlon Oosterling de advocaat van het bedrijf ingeschakeld die een kort geding aanhangig heeft gemaakt tegen de bond. De directie vindt dat zonder een ultimatum te stellen de bond in actie is gegaan. Er worden extra kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat de watervoorziening gegarandeerd blijft.