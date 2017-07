De bond en de directie waren bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Robby Berenstein van C-47, waar de bond bij aangesloten is, zegt aan Starnieuws dat er veel meer zaken spelen. Personeelsleden zouden onheus worden behandeld en worden geïntimideerd. De algemene ledenvergadering heeft besloten in actie te gaan.Intussen gaan verschillende berichten op social media rond dat vanaf middernacht er geen water uit de kraan zal komen. Oosterling weerspreekt dit. Hij deelt mee dat het onnodig is water op te slaan. Berenstein deelt mee dat de werknemers die om middernacht aan het werk moeten gaan, niet zullen werken.