Eén van de sluizen aan de Karachiweg in de Westelijke polders.





Zware regenval in de afgelopen drie weken heeft voor veel overlast gezorgd in de rijstsector, waar de najaarsinzaai vanaf 15 mei is begonnen. Om het overtollig water weg te krijgen, zijn de afvoerwegen naar de Corantijn- en Nickerierivier uitgediept en opgeschoond. Ook de lekbeteugelingsdam te Henar wordt opgehoogd. Ramdin zegt dat de plaatsen waar de dam lekkages vertoonde, eerst zijn aangepakt. Hij stelt dat ook al zouden zowel de natte als droge infrastructuur in de productiegebieden in orde zijn geweest, “wij toch niet opgewassen waren tegen de extreme regenval van de afgelopen periode.” De onderdirecteur legt uit dat het verwerken van overtollig water tijd neemt.De LVV-coördinator in Nickerie, Guide van der Kooye, zegt dat er ongeveer SRD 15 miljoen moest worden vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Hij legt uit dat tot vandaag het waterpeil in de Nanizwamp met ongeveer 21 centimeters is gedaald. De Nanizwamp vertoonde drie weken geleden een abnormale stijging van het waterpeil. Er is ook water gespuid in de Corantijnrivier. Er zijn dammen doorgestoken om het overtollig water vanuit de irrigatiekanalen te lozen via de afvoerkanalen. De afgelopen dagen is er weinig neerslag geweest, dus is het gevaar van de zwamp geweken. “Zaken moeten nu dagelijks worden gemonitord,” zegt Van der Kooye.Voor de rijstboeren die schade hebben opgelopen, kan het ministerie van LVV in dit stadium niets doen, zegt Ramdin. “Er worden mogelijkheden bekeken om te komen tot de instelling van een rampenfonds waarop de boeren een beroep zouden kunnen doen in de naaste toekomst.” Hij wijst erop dat de rijstboeren ondernemers zijn en “dat bij het ondernemen er risico’s aan verbonden zijn.”Ondanks het verlies door waterschade, is Ramdin hoopvol gestemd dat de najaarsinzaai eindigt tussen de 30.000 en 32.000 hectare. Tot uiterlijk 15 juli zal er waarschijnlijk nog worden ingezaaid. De onderdirecteur verwacht ook een hogere inzaai in Coronie en Saramacca. “Door de goede rijstprijzen, zijn de boeren meer gaan planten. Onbenutte arealen worden nu ook weer gereed gemaakt voor productie. Er is een stijgende trend in de inzaai.”