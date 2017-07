Assembleelid Asiskumar Gajadien. (Foto: Raoul Lith)





Gajadien zei dat "als wij de overheid niet meer kunnen vertrouwen, het hek van de dam is. We hebben gekend dat bij gronduitgifte er dubbele uitgiften zijn. Maar wanneer wij zien dat het oogmerk is om te manipuleren om verkiezingsuitslag te beïnvloeden, is het bewuste kwade trouw. Bijvoorbeeld de percelen ten westen van Charlesburg zijn dubbel uitgegeven, terwijl het bos en zwampgebied is".Over uitgifte van gronden die bezwaard zijn, zei Gajadien dat op dit moment het openbare register bij de hypotheekbewaarder verworden is tot geheim document. "Uit sommige registers kunnen er geen uittreksels verkregen worden. Dus zelfs de wetten worden door de Staat met de voeten betreden. Ook op de lijst van geregistreerde leningen hebben wij deze lening niet gezien, gaarne informatie minister van Financiën". De regering zal volgende week donderdag antwoorden op de vragen die de Assembleeleden in de eerste ronde van de debatten hebben gesteld.