De Dreamliner, de Boeing 787, van Touristik Union International (TUI), landt op de Johan Adolf Pengel luchthaven. (Foto's: René Gompers)





De Dreamliner behoort tot de nieuwste series van de Boeing vliegtuigen. Comfort, ruimte, minder brandstofgebruik en toch grotere afstanden afleggen is waar het vliegtuig voor geprezen wordt. TUI is ook de eerste in Nederland die vluchten uitvoert met dit type vliegtuig. De maatschappij is nu de derde speler op de route Amsterdam-Paramaribo en visa versa.Een man neemt plaats in de middelste rij. Hij gooit zijn benen over elkaar, hij ‘relaxt’. Uiteraard volgt een foto. De lederen stoelen, ook van de economy class, zijn voorzien van een entertainment centre. “Mi lob’ eng", zegt een dame. "Genoeg beenruimte voor mij, vooral hoe ik zo lang ben,” terwijl ze achterover leunt. De stoelen kunnen ook ‘reclynen’. De lederen stoelen, ook van de economy class, zijn voorzien van een entertainment centre. Een steward demonstreert hoe de lichten via een ‘touch pad’ aan de wand gecontroleerd worden ‘ to set the mood’.TUI doet meer dan “mensen vervoeren van A naar B,” benadrukt Arjan Kers, General Manager TUI Nederland. Het bedrijf biedt naast de gewone vliegtickets, 30 reispakketten aan, aan zijn klanten. In Nederland wordt al een halfjaar campagne gevoerd voor de ‘nieuwe vakantiebestemming Suriname’, haalt Kers aan. “Suriname wordt vooral gezien als een familiebestemming. De Nederlandse toerist ziet het niet als plaats om er vakantie door te brengen. Suriname is geen strandbestemming maar het heeft wel veel te bieden,” geeft hij aan. TUI werkt er aan om nieuwe oorden neer te zetten in Suriname. Bestaande oorden worden uitgebreid. Hierdoor kan TUI nog meer bieden aan de klanten.Kers vindt het niet belangrijk om mee te delen hoeveel er ondertussen is geïnvesteerd in Suriname. Het gaat wel om miljoenen euro’s, geeft hij aan. “Het is niet relevant, het allerbelangrijkste is dat we straks nieuwe klanten gaan creëren die straks dit vakantieland op de map gaan zetten.”Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, directeur Luchthavenbeheer Widjai en Chotkan en SLM directeur Robbie Lachmising beklemtonen dat er nieuwe kansen zijn ontstaan voor lokale ondernemers. Zij roepen op om direct en gericht in te spelen hierop. Surinamers kunnen heel veel meer verdienen als zij zelf de grote investeringen doen in de toerisme sector.Bij de cockpit mag men niet verder dan de deur. Niemand schijnt dat erg te vinden. Het is tijd om uit de Dreamliner te stappen. Buiten proberen enkelen nog een ‘selfie.’ Een paar denken luid na op over hoe leuk het vliegen zou moeten zijn. TUI gaat met de Dreamliner elke maandag vliegen op de route Paramaribo-Amsterdam. De SLM gaat elke dinsdag charter vluchten naar verschillende delen van de wereld uitvoeren voor TUI. De vliegmaatschappijen zijn een jaar geleden een samenwerking aangegaan.René Gompers