De autobestuurder heeft verklaard dat Ramessar plotseling vanuit een inrit de weg opkwam, waardoor hij op zijn rijhelft belandde. De bestuurder heeft nog geprobeerd de bromfietser te ontwijken, maar kon een aanrijding niet voorkomen.In het geval van Prim die aan de Anton Dragtenweg, dichtbij de David Simonstraat, is omgekomen, vertelt de autobestuurder dat hij reed over de Anton Dragtenweg toen de bromfietser plotseling op zijn rijhelft kwam. Hij kon een frontale botsing niet vermijden. Prim was op slag dood.De ontzielde lichamen van beide bromfietsers zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is nu 38.