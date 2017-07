Afgelopen weekend hebben verschillende berovingen plaatsgevonden. Drie gemaskerde en gewapende mannen hebben de eigenaar van een barbecuezaak beroofd. Starnieuws verneemt dat de criminelen ervandoor zijn gegaan met een groot geldbedrag. Ze waren gewapend met een mes, vuurwapen en een houwer. De beroving vond plaats in ressort Geyersvlijt.In ressort De Nieuwe Grond is een man beroofd van geldbedragen. Twee verdachten zijn betrokken bij deze diefstal met geweldpleging. Het slachtoffer is gekneveld achtergelaten.Twee criminelen hebben op de hoek van de Sommelsdijkstraat/Wicherstraat een man beroofd. De buit is SRD 1500 en een mobiele telefoon. Het slachtoffer heeft een verwonding opgelopen aan zijn oog. Hij is met een ambulance voor medische behandeling vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.Eerder is er ook melding van gemaakt dat een man voor zijn woning is beschoten. Een supermarkt aan de Waaldijkstraat is zaterdag beroofd, waarbij slachtoffers ernstig zijn mishandeld. Tien mannen hebben een beroving gepleegd aan de Saralaan, waar het slachtoffer ook klappen heeft moeten incasseren. De indringers zijn ervandoor gegaan met geld en sieraden uit de kluis van het slachtoffer.