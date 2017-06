Figuur 1: Monetaire reserve van1975-2016 (originele cijfers van de CBvS en rapporten.





"Men noemt vaak als eerste schuldige, de kolonisator, als dat niet genoeg is, dan is het de wereld en als geen van beide het is, dan is het de oppositie en als men geen andere reden heeft dan is het de VHP," stelde Nurmohamed. Hij merkte op dat mensen misleid worden om de VHP in het kwaad daglicht te plaatsen bij het volk.In grafiek 1 presenteerde hij cijfers over hoe het land is bestuurd vanaf 1975 en wie de veroorzakers zijn van de crisis in Suriname. De oranje lijn geeft de monetaire reserve tijdens de Venetiaan+partners regeringen en de paarse lijn, geeft de Bouterse+partners regeringen. "De monetaire reserve ging altijd omhoog bij een regering met de VHP erbij en we leefden in een leefbaar Suriname. Onze kinderen hadden eten en drinken, ons salaris was waardevast en niemand vreesde voor zijn baan," betoogde Nurmohamed.Vanaf 2010 gaat het weer mis met de economie van het land, stelde het Assembleelid. "De zelf gecreëerde financiële crisis van de regering Bouterse-Adhin. Prijzen die onbetaalbaar zijn, geen geld voor onderwijs en gezondheidszorg, slechte wegen en noem maar op. We leven thans weer in een situatie waar criminaliteit en drugshandel floreren. Niemand kan dit ontkennen. Het is overduidelijk dat het dus ligt aan de politieke partij(en) die het land besturen. Het argument dat de wereldmarktprijzen omlaag zijn gegaan, is deels waar," benadrukte Nurmohamed.In figuur 2 presenteerde Nurmohamed wereldmarktprijzen van goud en aardolie vanaf 2000 tot 2020. De gestippelde lijnen geven de gemiddelde prijs van goud en aardolie voor 2 perioden: 2000-2010 en 2010-2020. "We zien dat de regering Bouterse-Adhin veel meer dollars heeft gekregen en gaat krijgen dan de Front regering (2000-2010). Het is dus duidelijk dat de regering Bouterse-Adhin geen inzicht heeft in financieel beleid, financieel management, maar erger nog geen kennis en kunde heeft op nationaal en internationaal niveau," voerde het VHP-fractielid aan.