Vertegenwoordigers van vakbonden tijdens de persconferentie. Van l-r: Reshma Mangre-Sewnundun, Wilgo Valies, Robby Berenstein, Dayanand Dwarka, Armand Zunder en Freddy Ramsingh.





Een aantal vakbondleiders, aangesloten bij de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), de Bond van Leraren (BvL), de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Personeel bij het Ministerie van Onderwijs (BPMO), zijn op een persconferentie dinsdag ingegaan op de actuele situatie. Hoewel de regering op een aantal punten ingegaan is op de eisen van bepaalde groepen, is er niet veel of niets veranderd aan de leefomstandigheden van die groepen. Laat staan van diegenen die geen koopkrachtversterking tegemoet hoeven te zien. De regering dient drastisch in te grijpen om te voorkomen dat men verder afglijd in armoede.Op de persconferentie is uitvoerig ingegaan op fluctuerende prijzen aan de pomp, het onrechtvaardig belastingsysteem, de problemen in de gezondheidszorg, het pertinent weigeren van de overheid om gevallen van corruptie te onderzoeken, de economische situatie, stijgende werkloosheid en de steeds stijgende prijzen in de winkels.De regering heeft geprobeerd rust te kopen door een reeks van uitbetalingen te doen aan ambtenaren en gepensioneerden, merkt Berenstein op. Het geld komt de ene zak in en gaat de andere zak uit, want de prijzen vliegen de pan uit. Vakbondsleider Armand Zunder haalt aan dat er het niet naar uit ziet dat de prijzen voor goederen en diensten zullen ophouden te stijgen. “Vorig jaar zijn de tarieven voor stroom en water verhoogd. Dit jaar de verzekeringspremies, ook van SZF. De banken hebben hun rentes verhoogd, de prijzen van melk, brood, internet, brandstof, bustarieven en boter zijn verhoogd,” somt hij op. Dit treft niet alleen de consumenten maar ook de producenten. Het werkt alleen maar sluitingen en werkloosheid in de hand, geeft Zunder aan."De beweringen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dat het beter gaat in Suriname ten spijt, we leven nog steeds in een crisis," zegt Berenstein. Zunder haalt aan dat Hoefdraad wel gelijk heeft als het gaat om de verbeterde betalingsbalans in het eerste kwartaal van 2017. “Ik kan u zeggen dat dat klopt,” zegt Zunder. “Maar het betekent niets voor de consumenten. De betalingsbalans is een technisch instrument. Wat wij willen zien, is dat de koers en de prijzen in de winkels omlaag gaan, dat er incentives zijn voor bedrijven zodat ze kunnen produceren, exporteren en winst kunnen maken.”René Gompers