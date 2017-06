Criminelen hebben maandag drie slachtoffers in ressort Jarikaba mishandeld en verwondingen toegebracht. Zij moesten medisch worden behandeld. De situatie van een slachtoffer die verschillende steekverwondingen heeft opgelopen, is stabiel.Een van de indringers was gewapend met een koevoet, terwijl de andere een mes bij zich had. Twee van de slachtoffers hebben inwendige kneuzingen opgelopen. Starnieuws verneemt dat het derde slachtoffers messteken moest incasseren. Hij heeft steekverwondingen opgelopen op verschillende plekken, waaronder voorhoofd, buik en rug.De criminelen maakten een zwarte tas buitgemaakt met mobiele telefoons, pinpas, ID-kaart en andere spullen.