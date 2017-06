Een enthousiaste cast en crew na afloop van de film in Amsterdam. (Foto: Geerte Verduijn.)





Does heeft met een team onderzoek gedaan dat terugvoert naar de 18e eeuw. In de film is te zien hoe journaliste Noraly Beyer-Oostvriesland onder andere in het Nationaal Archief en in de Bibliotheek van de EBG in Paramaribo, ontdekt hoe haar voormoeders in slavernij heetten, leefden en werkten. Beyer ontdekt voorts wie de eigenaar van haar voormoeders was: de Nederlandse Egbert van Emden, een plantage-eigenaar en rechtelijk ambtenaar die in de 19e eeuw vanuit Amsterdam naar Suriname kwam. Op haar zoektocht wordt Beyer bijgestaan door schrijfster Cynthia Mcleod en familieleden in Suriname.In de film ontdekt Noraly Beyer het graf van haar overgrootmoeder, in slavernij geboren, te Marius Rust. ‘Ontroerend’ aldus Beyer. Ook rapper Typhoon wordt in de film teruggevoerd naar de lotgevallen van zijn voorouders. Het opmerkelijke leven van zijn stamvader Cornelis Abraham de Randamie kent een even tragische als onverwachte wending en verbindt de slavernij in Suriname met de strijd tegen slavernij in de USA in de 19e eeuw.In de film is ook kunstenaar en cultureel activiste Patricia Kaersenhout te zien. Zij bezoekt onder meer een uniek graf in de Oude Kerk (Amsterdam) waar haar voorvader Jacob Matroos Beeldsnijder, in slavernij geboren, begraven ligt. Met haar werk wil Kaersenhout, die internationaal exposeert, haar publiek tot nadenken stemmen over het slavernijverleden.De film is opgenomen in Nederland en Suriname en is een krachtig pleidooi voor het integreren van het slavernijverleden in het vast geschiedenis-curriculum op scholen.“ik dank Ida Does uit de grond van mij hart hiervoor," zei Noraly Beyer na afloop. "Een prachtige film, zowel inhoudelijk als qua vormgeving", zei Typhoon. “In de canon die wij op dit moment met elkaar aan het maken zijn, gaat dit zo een belangrijk document zijn’. Antoin Deul, directeur van het Ninsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) feliciteerde Does met haar ‘overweldigende film’ en zag er belangrijk educatief materiaal in, dat het Ninsee verder zal inzetten. Eerder betitelde historicus Karwan Fatah Black de film als ‘een monumentale documentaire’.Does en haar filmteam, onder wie cameraman Jurgen Lisse, hebben ruim twee jaar aan de film gewerkt. Vanuit Paramaribo werd de film financieel ondersteund door de Nederlandse ambassade en Torarica. De makers ontvingen een staande ovatie van het aanwezige publiek.