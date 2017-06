De meeste leden en vogelliefhebbers hebben de ochtend doorgebracht in de moskee. Ook de vogels hadden er blijkbaar niet veel zin in. Ze hebben veel minder slagen gemaakt. Volgens competitieleider Jacky Martosami en de sponsor van het toernooi, Reza Karamat Ali, ligt het waarschijnlijk aan het weer. “Als het weer regenachtig is, komt het wel eens voor dat de vogels minder slagen maken.”Aan het toernooi doen 36 vogels mee, 16 Twa Twa’s, 16 Rowti’s en 4 Pikolets. De uitslagen van zondag;Nitender Oemrawsingh – Rinaldo James: 0-11Kasirin Sarmani – Rakesh Prahladsingh1: UitgesteldShiefaid Izaak2 – Oesman Salarbaks: 0-45Jacky Martosamie – Errol Banarsie1: UitgesteldEdgar van Genderen