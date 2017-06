Drie gemaskerde en gewapende mannen hebben een familie in haar woning overvallen in ressort Santo Dorp. Een van de drie criminelen, de 22-jarige Ernesto A. is door de zoon en omstanders aangehouden. Hij liep door de worsteling tijdens zijn aanhouding letsels op en is per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp. Na medische behandeling is hij in overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.De politie van Santo Dorp trof ter plaatse de slachtoffers en één van de verdachten aan. Volgens verklaring van de hoofdbewoonster waren zij in diepe rust. Zij werd dinsdag in haar slaap overvallen door de drie indringers. Onder bedreiging werd ze beroofd van een geldbedrag, gouden sieraden en twee mobiele telefoons. Van één van de criminelen incasseerde zij slagen in haar gelaat en verloor drie tanden. Haar zoon schoot haar te hulp. Zij moest medisch worden behandeld. Haar dochter en kleindochter bleven ongedeerd.Op Ernesto A. zijn aangetroffen en in beslag genomen drie paar slippers, een zwarte muts en een mobiele telefoon. Aan de opsporing van zijn kompanen wordt er gewerkt. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden, meldt de politie Public Relations.