Miquel van Assen laat het Surinaamse volkslied galmen in Paraquay. (Foto: SAB)





De andere Surinaamse atleten hebben geen medailles gewonnen, maar een deel heeft wel finale plaatsen behaald, meldt de Surinaamse Atletiekbond. Op de 100m plaatste Jeffrey Vanan zich in de finale met een tijd van 10.39”. Ifrish Alberg haalde met een tijd van 10.52” net geen finaleplaats bij de 100m. In de finale liep Vanan 10.42” en eindigde op de 6de plaats. De 2de dag liep Sunayna Wahi 23.42”op de 200m en daarmee plaatste ze zich in de finale. De tijd zou een Personal Best (PB) en ook een nieuw Surinaams record zijn, maar door de sterke meewind van 2.8m/s kan de tijd niet aangemerkt worden als een PB en record.In de finale liep Sunayna Wahi een tijd van 23.43 en eindigde daarmee op de 6de plaats. Vanan liep 21.35” op de 200m. Hij plaatste zich niet voor de finale. Alanterie Dornell die ook uitkwam op het onderdeel hinkstapspringen eindigde op de 6de plaats met een afstand van 15.61m.