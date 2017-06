Vrijwilligers van Suricorps begeleiden leerlingen van de zesde klassen van de Frans Jozef Pryor school en O.S Brokopondo in het Nucleus Centrum Brokopondo.





De jeugdparlementariërs van Brokopondo onder wie Vince Dalen, als project medewerker en vrijwilliger bij Suricorps, ondersteunen dit initiatief samen met Rosebel Goldmines. “Het doel van dit project is om een hoger slagingspercentage bij de komende landelijke GLO-toets te realiseren dan het vorig jaar, zegt Alken. “De GLO-toets start op 19 juli. De scholen hebben aangegeven dat Taal en Rekenen de vakken zijn waarin de leerlingen minder sterk zijn.” Suricorps is daarop gericht gaan zoeken naar vrijwilligers die deze leerlingen zouden kunnen ondersteunen. In totaal zijn 20 vrijwilligers van Suricorps ingezet voor dit project waarvan enkelen met een pedagogische achtergrond. De onderdelen Algemene Taal Kennis en Tekstbegrip zijn gisteren aan de orde gekomen, terwijl het vak Rekenen bij de komende sessie zullen volgen. De vrijwilligers, Rokaya Vrede, en Daveni Adjako, motivational speakers van Suricorps, die affiniteit hebben op dit gebied, hebben de leerlingen moed ingesproken.Zij hebben op de leerlingen op een interactieve manier gemotiveerd voor de toets.Ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is betrokken bij dit project. Suricorps is na het vertrek van Peace corps uit Suriname met ondersteuning van RO opgericht. “Het is voor ons van groot belang om de collectieve wil en gemotiveerdheid van alle burgers onophoudelijk te organiseren en te mobiliseren voor het bereiken van de gestelde ontwikkelingsdoelen,” stelt Suricorps-voorzitter Humphrey Dundas. Met ontwikkelingsgericht vrijwilligerswerk en duurzame projecten, wil de organisatie werken aan de ondersteuning en ontwikkeling van kwetsbare gebieden. Op 8 en 15 juli wordt dit project voor beide scholen voortgezet.Ala-D Media