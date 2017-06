In grote aantallen zijn gelovigen vandaag getogen naar het KKF-beursterrein voor het gezamelijk Ied-gebed.(Foto's: René Gompers)





Het is nog vroeg, de mist hangt nog. Maar het is heel erg druk op het KKF-terrein. Mannen, vrouwen, kinderen, in grote aantallen stromen moslimgelovigen naar binnen om samen de vastenmaand af te sluiten. De grote betegelde parkeerruimte binnen doet vandaag dienst als gebedsruimte. De matten worden uitgerold, eenieder richt zich naar het Oosten. Het is bijna acht uur, tijd om massaal Allah te eren en de Ramadan af te sluiten. Het Eid-gebed vindt normaal op het Onafhankelijkheidsplein plaats. Het plein is tot nader order afgesloten. Er wordt al langer dan een maand gewerkt aan het herstel van het grasveld.Ondertussen is de zon doorgebroken en wordt het heel snel warm. Na het gebed volgt een preek van Ustadz Kartaredja. Hij benadrukt het belang van het vasten voor de individuele gelovige en de maatschappij. Hij somt enkele spirituele voordelen van het vasten op. “Het leert ons lusten en begeerten in bedwang te houden, het leert discipline, geduld, uithoudingsvermogen, rechtvaardigheid en zelfbeheersing,” geeft hij aan. “Sociale voordelen zijn dat het verdraagzaamheid bevordert, saamhorigheid en eenheid. Het gevoel van honger en dorst tijdens het vasten, leert je solidariteit en mee te leven met vooral de armen en zwakkeren. Het leert barmhartigheid en verantwoordelijk om te gaan met de gunsten van Allah de Voorziener.”Kartaredja haalt ook de fysieke voordelen van het vasten aan. “Het helpt het lichaam van overtollig vocht en vet af te komen, bevordert de bloedsomloop, reinigt darmen, lever en nieren. Het brengt het hart en de zenuwen tot rust.” Kartaredja merkt op dat de regering en de samenleving er goed aan doen om de waarden van het vasten mee te nemen en toe te passen. “Het is goed voor de regering, beleidsmakers, het parlement en alle Surinamers om leiding, kracht, wijsheid en geduld van de Almachtige af te smeken om oplossingen voor alle problemen te vinden.”Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft in zijn toespraak gezegd dat hij het op prijs dat er ook aan de regering is gedacht. “Het kan niet anders dat wij het samen moeten doen,” merkt Noersalim op. “Suriname kent vele geloofsstromingen die over normen en waarden waken en andere bijbrengen. Belangrijk is dat we de ondersteuning geven zodat wij het samen kunnen doen. We moeten het samen doen. Vooral in deze periode van economische crisis.”René Gompers