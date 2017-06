De bijeenkomst van de COL met de leden van de Bond Landsdienaren Crèches in het ABO-gebouw. (Foto: Raoul Lith)





De COL-voorzitter geeft aan dat er een brief gericht is aan de president met de verschillende vraagstukken van de bond. Volgens Blanker, is bij dit vraagstuk de president de aanspreekpersoon, omdat het gaat om Early Childhood Development, die gecoördineerd wordt vanuit het kabinet. “Het gaat ons niet perse om de president maar op dat niveau wensen wij nog steeds uitleg te krijgen".Henna Watson, voorzitter van BLC merkt op dat, Phylicia van Cooten, directeur van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches, met de bond moest communiceren. “Als de directeur vindt dat er een miscommunicatie is, weet ze dat er een bond bestaat, ze kent de mensen van de bond, dan had ze aan tafel met ons moeten zitten, daarvoor is ze directeur.” De COL communiceert formeel niet met een onderdirecteur, zegt Blanker, die refereert naar een schrijven welke is ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.De BLC stelt dat de manier waarop de overheid met de medewerkers van de crèches omgaat ongekend, onbeschoft, ongegeneerd is en weinig respect getuigt naar de medewerkers toe is. De bond is gebelgd over dat andere mensen in dienst worden genomen, wat voor rechtsonzekerheid zorgt. Wat de acties van vandaag inhouden, wil Blanker nog niet verklappen. De bond is vanaf maandag in actie. Deze is intussen overgenomen door de COL.Raoul Lith