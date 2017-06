De Surinaamse Volleybal Bond (Suvobo) houdt met steun van het ministerie van Sport en Jeugdzaken een internationaal volleybaltoernooi. De wedstrijden starten vandaag in de Anthony Nesty Sporthal en duren tot en met zondag.Vier landen doen mee aan het toernooi:- Suriname (dames en herenselectie)- Frans- Guyana (dames en herenselectie)- Trinidad & Tobago (herenselectie)- Guyana (herenselectie)Het toernooi wordt in het kader vangehouden. Het toernooi dient als krachtmeting voor de tweede ronde van de WK kwalificatie voor zowel de dames als de herenselectie. Vanwege financiële redenen kunnen de dames- en herenselectie van Curaçao, die in eerste instantie hadden toegezegd, niet meer afreizen om te participeren, deelt het ministerie van Sport en Jeugdzaken mee.