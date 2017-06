In opdracht van het Openbaar Ministerie is het vlees vernietigd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een beroep gedaan op de politie voor extra controle bij de grensposten. Door de uitbraak van dierenziekten in de regio mogen geen vlees-en vleesproducten zonder geldige toestemmingsbewijzen het land binnenkomen. De vrouw was vorige week donderdag aangehouden.Op de gemeenschap doet de politie een beroep om er ook voor te zorgen dat er geen ongekeurd vlees en of vleesproducten het land binnen worden gesmokkeld. Als iemand kennis draagt van deze handelingen, wordt gevraagd deze gelijk door te spelen aan de politie.