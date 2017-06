Geachte redactie,"Helaas moet ik weer reageren op het bericht van het Nationaal Informatie Instituut geleid door de directeur de heer Limburg.Het bericht is niet overeenkomstig de waarheid. Bovendien was de heer Limburg niet aanwezig tijdens ons gesprek. Voor de duidelijkheid geef ik nogmaals het verloop van het gesprek met de President aan.Op mijn verzoek heeft de President mij ontvangen. Nadat ik de President een noodzakelijke informatie had verstrekt is aan de orde geweest de door mij gehouden persconferentie. De wijze waarop de President begon n.l. dat er in de politiek bepaalde zaken zijn die je nooit zegt, was voldoende voor mij om aan de President te zeggen dat het voor mij het beste is om met onmiddellijke ingang te bedanken. Bij mijn vertrek vroeg de President mij wanneer hij mijn brief tegemoet kon zien. Die brief heeft hij binnen 10 minuten ontvangen.Dat is de toedracht zonder iets mee te bedoelen."