Minister Eugene van der San geflankeerd door Henry Seedorf, waarnemend directeur Operationele Diensten (links) en Roberto Prade, hoofd van de afdeling Kapitale Delicten. (Foto: Raoul Lith)





De leugenachtige beweringen over het ministerie van Juspol zijn volgens Van der San het gevolg van "de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand". De minister benadrukt dat hij te doen heeft met een vijand. Dit gelet op de wijze waarop Santokhi zich gedraagt ten opzichte van een minister van Justitie, waar hij zelf ook deze functie heeft vervuld. Van der San zegt reden genoeg te hebben om Santokhi als vijand te zien. "Ik bepaal wie ik als vijand zie".Kennelijk wordt door mensen om de president "om nog duistere redenen een zogenaamde relatie met de man onderhouden ten wederzijds voordeel. Eén daarvan kan zijn ervoor zorg te dragen dat de nieuwe minister op Juspol geen successen mag boeken op het stuk van de criminaliteit zodat Santokhi de gelegenheid kan krijgen om na twee maanden de gehele lading met betrekking tot de bestrijding van de verruwde criminaliteit op de schouder van de minister te leggen. Nu ben ik niet bang daarvoor, maar ik geef u inzicht met welk scenario men bezig is. Het blijft een gevaarlijk spel, want binnen de Operatie Octopus, waar de minister geen greep op heeft, kan men zelf bepalen hoe actief in de uitvoering wordt gegaan. Vandaar dat de vraag gesteld kan worden 'bestaat Octopus nog?' omdat ik zelf als minister geen antwoord daarop kan geven. Ik merk er niks van. Met dit scenario of deze denkrichting denkt de man zijn snode plannen ten uitvoer te kunnen brengen."Van der San merkt op dat hij twee maanden en vijf dagen aan het bewind is als minister van Juspol. Uit hoofde van zijn functie en verantwoordelijkheid heeft hij vanaf de eerste dag voorstellen voorbereid. Hij heeft in de eerste week van zijn zittingsperiode een plan van aanpak gepresenteerd aan de president. Hierbij waren ook aanwezig de minister van Defensie, de procureur-generaal (pg), veiligheidsfunctionarissen en raadsadviseurs. De minister zegt achteraf te begrijpen waarom de veiligheidsfunctionarissen, de pg en raadsadviseurs juridische bezwaren hadden om het plan tot uitvoering te brengen.Van der San had voorgesteld om de Militaire Politie onmiddellijke algehele opsporingsbevoegdheid te geven om samen met de politie de criminaliteit te bestrijden. Dit zou ook gelden voor militairen. Dit plan is door de minister bijgesteld om vanaf onderofficieren tot de tweede luitenant algehele opsporingsbevoegdheid te geven. Dit plan is getorpedeerd en daar in de plaats is Operatie Octopus gekomen, waar US$ 750.000 voor beschikbaar is gesteld. Deze operatie is buiten het gezichtsveld van de minister met de korpschef uitgevoerd. Nooit is er iets bijzonders aan hem gerapporteerd dan een aantal verhalen, zegt Van der San.