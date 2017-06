NDP-fractieleider Andre Misiekaba vraagt om een correctie. (Foto: Raoul Lith)





“Broeders, een toast op koeien, krabita’s en korte-lonters in DNA.”“Ik zeg: ‘te buriki e seri ing mama, kaw e bai.”“Mijn odo is:’ Mi lont syatu, ma mi nat’eng nanga kerosine.”“En de mijne is: ‘Er is geen koe zo bont, of er zit een lontje aan.”“Da wattebout die fu mi: ‘Ze noemen mij geitendief, maar zij hebben krabita-anu en krabita-mofo.”“Ik begrijp niets van jullie gegooi met odo’s. Mijn lijfspreuk is: ik drink, dus ik besta, basta!”“Maar tante Jenny heeft ‘jo koe’ niet gehoord, of dacht ze: ‘Wat hoor ik daar? Dat kan niet, nee, dat was zeker een ‘mis-horing’ van me.”“De minister heeft zich uit zijn tent laten lokken door die Yoga en die Asjies.”“Maar zelfs de paarse fractievoorzitter pikte die koekeboe niet en had de ballen om de minister tot orde te roepen.”“En na een liflaf-excuusje kon 's lands babbelclub met dubbele salarissen verder vergaderen.”“Hopelijk begint die club daar eindelijk door te hebben dat ze wie dan ook van de regering moeten vlammen als die buiten zijn of haar boekje gaat.”“Lees een goed artikel op Sterrennieuws, waarom onze democratie niet goed functioneert: de Assemblee fungeert al jaar en dag als een verlengstuk van de regering.”“Maar dan moet die oppositie ook niet steeds alles van de regering afkeuren, en ook bereid zijn om goede dingen te ondersteunen.”“Ben ik eens. Dat dorpsniveau van onze politiek moet nou eens eindelijk ophouden. Kunnen jullie je herinneren, dat de oppositie het eens was met een regeringsvoorstel, maar het niet kon opbrengen om vóór te stemmen, want hun trotse kroon zou van hun hoofd zijn gevallen, ze wilden terecht ook niet ‘tegen’ stemmen, dus liep de hele oppositie maar de zaal uit. Struisvogelpolitiek.”“We zijn in een transitieproces, een zwaar politiek en maatschappelijk veranderingsproces; er is bezig een nieuw Suriname naar boven te komen, op de resten en uit tokotoko van de vorigen.”“Bedoel je het nieuwe politieke initiatief van de teruggekeerde Lady Neus, die haar Nederlandsche nationaliteit gaat opzeggen ten gunste van de Surinaamse, om dan een nieuwe politieke partij op te richten?”“Zeker de ANP, de Amnestie Neus Partij.”“Ik vind dit een dapper initiatief; ik gun haar het voordeel van de twijfel. Maar zij is maar een onderdeel van dat grotere veranderingsproces.”“Maar kijk die kritische vragen vanuit DNA over die 10.000 pakketten die de overheid wil verstrekken; dit ding lijkt echt een djoteh-ding.”“Zeg geen zomaar-dingen; we willen het arme volk ondersteunen in deze moeilijke tijd.”“Ach kom! Zie je niet in dat deze 10.000 pakketten een mooie manier zijn van een paar handelaren om snel-snel wat restantproducten, zoals bijvoorbeeld die eeuwige gele erwten, die bijna-hondenrijst, die olie vol cholesterol, softdrinks die niet verkopen en blikjeswaren die al bijna op vervaldatum zijn enzovoort tegen inkoopprijs via hun connecties bij de overheid kwijt te raken, ben je soms ziende blind?”“Daarom vond ik dat voorstel van dat Assembleelid goed: geef de mensen liever dat geld, dan kopen ze wat elk het hardst nodig heeft.”“Nee, nee, geen geld. Eenieder die tot de sociaal zwakkeren behoort, kan voor 50 SRD een pakketbon ter waarde van 200 SRD kopen. Dan kunnen ze zelf beslissen wat ze willen aanschaffen. Geen pakket-inpakkers nodig, geen transport en gesjouw van goederen en pakketten en veel minder kans op diefstal en gesjoemel.”“Vooral het arme volk wil veel eerder een verzekerde ziektekostenregeling hebben dan een handelarendumppakket en wil niet ziek van paniek raken van al dat gedoe rond de BaZo-verzekering en met de particuliere ziekenhuizen waar er acties dreigen.”“En waar is de minister? Weer eens Fly Away Again?”“Deze ziekenzorgcrisis komt omdat jouw president ‘Jaaaah’ toentertijd een wet heeft geslagen dat de tarieven van de ziekenhuizen niet omhoog mogen. Echt die goedkope dorpspolitiek weer. Hou de sociaal zwakker groep als stemkudde zoet door hen maar alles goedkoop en gratis te geven uit de belastingopbrengsten van de middenklasse.”“En nu barst de bom; die overheid kan geen gesubsidieerde zaken en goedkope dingen meer garanderen en wie lijden er het meeste onder? Juist, die sociaal zwakkere groep.”“Doet me denken aan wijlen een minister van Economische Zaken die vond dat de prijs van het volkspuntbroodje niet omhoog mocht gaan, want zijn arme volk, dat toch niet op hem stemde, zou verhongeren. Gevolg: minderwaardige en ongezonde puntbroodjes, die juist de verhongering van het arme volk veroorzaakten.”“En de minder armen kochten het ietwat duurdere brood en bleven gezond en hun kinderen konden beter presteren op school.”“Gunst, wat ben jij toch een doorgewinterde kletskous, alleen maar om het weer eens voor de ouwe politiek te beren.”“Zoals jij en een paar negativisten uit Holland het steeds weer beren voor de nieuwe politiek.”“Maar hoe vonden jullie de brief van het burgercollectief van La Rencontre over die corrupte bende daar bij de Planologische Dienst en de Bouwpolitie van OW?“Schitterende brief en vooral die oproep van de ondertekenaar aan een ieder om ook gevallen van deze OW-bende te publiceren. Laat die godo daar bossen, want daar wordt het grote geld gemaakt, waardoor ondernemers die tyuku betalen kolossale magazijnen, hoerententen, wanstaltige supermarkten, mini-malls en dat soort ondingen in woonwijken neerzetten, ondanks ernstige protesten van de buurtbewoners.”“Zal de minister dan ook zeggen diep teleurgesteld te zijn in de brief van het burgercomité La Rencontre, zoals hij zei van de brief van Carl Breeveld te zijn?”“Maar Carl had toch het onderzoek van de minister kunnen afwachten?”“Mooi en waar, maar intussen gaan de bouwactiviteiten aan de Koningstraat weer rustig door, omdat een subalterne corrupteling ontheffing heeft verleend. Waarom geeft de minister hangende zijn onderzoek ook niet de opdracht dat de bouwactiviteiten gestopt worden?”“Misschien heeft hij die power niet.”“Ik vraag me af of de minister de durf, de guts zal hebben om deze corrupte bende op OW te lijf te gaan en te bossen.”“Als dat hem lukt, mag hij voor mij part de volgende VeePee worden. Dan is hij werkelijk de man die vanaf Para de zaken opruimt en schoonhoudt. Zonder aanziens des persoons.”“Hé jongens, ik krijg hier net een app van een vriend van me die op Binnenlandse Zaken zit. Hij heeft een scan voor me gestuurd van de wijzigingen die BiZa van plan is bij de komende verkiezingen door te voeren.”“Kon syi, la we zien, noh?”“Ik hoef het niet te zien, volgens mij is het een fake nieuws dat ze bewust laten uitlekken om de reacties te peilen.”“Meester, kijkt u hier. Graag uw reactie.”“Even kijken, ahum, wijziging van de grenzen van de ressortraden, ach ze doen maar. Die ressortraden functioneren toch nauwelijks, alleen maar om de president eventueel te kiezen.”“En deze dan: het rechtstreeks kiezen van de president?”“Een oud idee, maar het klopt wat erachter staat, artikel zus-zo van de grondwet moet gewijzigd worden en daar gaat de schoen wringen.”“O ja, de huidige regeercoalitie heeft geen tweederde om dat te doen of moet zich bijvoorbeeld door Somo laten chanteren voor die tweederde en dan zal die zeker de VeePee-post opeisen, of zelfs het presidentschap.”“Afschaffing van het systeem van oproepingskaarten, hoe vindt u dat, meester?”“Heel goed, heel goed. Wel een broodwinning voor vele colporteurs, maar het systeem is al jaren achterhaald, plus de adressenbestanden kloppen maar voor 75 tot 80%. En ga die kaarten in het binnenland verdelen, a waste of time and money.”“Ik vind verder dat er onder het mom van voorlichting op de dag van de verkiezingen ook geen propaganda meer in de buurt van en op het terrein van het stembureau mag worden gevoerd. De mensen moeten in alle rust gaan stemmen. Ook moeten we van die stomme stem-melkbussen af, we zijn geen koeien die gaan stemmen. Liever een doorzichtige dikplastieken box, zoals in vele landen; dan begint de transparantie vanaf het stemmen.”“We dwalen af; ik zie hier een verbod op pre-electorale combinaties.”“Serieus? Wil men dat eindelijk verbieden? Hiep, hiep hoera! Als dat wordt doorgevoerd, ga ik weer stemmen, dan zijn we af van al die kleine sukunyang-todoprasoro-partijen en die waterhoofd combinaties.”“Maar dan moet een ieder apart de verkiezingen in en moet dan op eigen kracht zien binnen te komen?”“Dat is toch goed? Dan gaat men vóór de verkiezingen niet meer mogen plakken als koeparies bij grotere partijen, in een soort wederzijdse verkiezingsprostitutie, om dan op stemmen van de grote partijen in de combinatie binnen te komen. Maar wattebout dat one man, one vote-systeem, waar dichter Alphons Levens zo een warm voorstander van is en de afzettingsprocedure waar Roy Bigikari net nog een heel goed artikel over heeft geschreven?""Ik zie helaas geen afzettingsprocedure, maar wel het herinvoeren van de Landelijke Evenredige lijst op dit lijstje. Je stemt dus op de kandidaat naar jouw keuze in jouw kiesdistrict en je stemt op een partijsymbool.""Nou, ik denk dat er veel water door de Surinamerivier zal moeten stromen voordat vooral die laatste twee genoemde voorstellen doorgevoerd zullen worden.""Laten we erop toasten, dat ze nog de komende verkiezingen worden doorgevoerd.""Ja, een toast daarop.""Ik toast niet; mijn toaster werkt niet meer."