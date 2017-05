Leo Victor heeft tactisch een heel goede wedstrijd gespeeld. Beide ploegen waren goed opgewassen en gewaagd tegen elkaar. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft WBC technisch gezien het kampioenschap verspeeld. De kans om terug te komen in de strijd, is heel klein omdat de ploeg nu zou moeten duimen op misstappen van Inter Moengo Tapoe en Leo Victor. Met deze 20e speelronde heeft WBC de tweede plaats moeten verruilen met landskampioen Inter Moengo Tapoe. De ploeg uit Moengo veegde een dag eerder Jong Rambaan met 5-0 van het veld.Leo Victor heeft nu 46 competitiepunten en gaat alleen aan kop. Inter volgt met 43 competitiepunten en WBC blijft steken op 41 punten en gaat naar de derde plaats op de ranglijst. Waar afgelopen weekeind alle ogen gericht waren op de wedstrijd Leo Victor tegen WBC, stijgt de spanning ten top met de wedstrijd Inter Moengo Tapoe tegen Leo Victor. Het voetbalminnend publiek zal voor deze wedstrijd nog even moeten wachten op de laatste speelronde.Het komende weekend hebben beide ploegen eerst een karweitje te klaren. Inter Moengo Tapoe moet eerst winnen van PVV en Leo Victor van Notch. Op papier is dit een makkie voor beide ploegen. Ze kruisen na deze horde dan elkaar voor het kampioenschap op de laatste speeldag. Inter heeft slechts winst nodig terwijl Leo Victor aan een gelijkspel genoeg heeft. Bij winst van Inter zouden beide ploegen dan op gelijke punten kunnen staan. Dit Betekent ook dat er een beslissende wedstrijd zou moeten volgen. Voor nu staat Leo Victor nog steeds het best voor. In de laatste competitiewedstrijd is Inter Moengo Tapoe in eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1 tegen Leo Victor.