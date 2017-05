Op de G7-top is de Amerikaanse president, Donald Trump, hard geweest over migratie, handel en klimaatverandering. (Foto: AFP)





Italië heeft ervoor gekozen om de G7-top te organiseren om de aandacht te vestigen op Afrika en de risico's voor migranten die de oversteek naar Europa maken. De Amerikaanse president Donald Trump is tegenstander van een verklaring waarin de voordelen van migratie worden benadrukt. Hij verzet zich ook tegen de bewoordingen over handel en klimaatverandering.De G7-leiders zijn het er wel over eens geworden over terrorismebestrijding en zijn daartoe een verklaring overeengekomen. Vandaag is de laatste dag van de eerste buitenlandse reis van Trump.Italië wil de rijkste landen ter wereld aanmoedigen om Afrikaanse landen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun economieën, waardoor minder jongeren zich gedwongen zullen voelen om de gevaarlijke reis naar Europa te maken. Een diplomaat heeft persbureau Reuters verteld dat andere Italiaanse voorstellen, waarin de voordelen van migratie en een belangrijk initiatief om voedselzekerheid te stimuleren, worden benadrukt, vóór de top zijn afgewezen. Volgens de bron was de regering van Trump niet bereid om de aandacht te vestigen op de voordelen van menselijke mobiliteit.Een verklaring die oorspronkelijk apart zou worden uitgegeven en meerdere pagina’s zou beslaan, wordt nu samengevat in twee paragrafen. In de Middellandse Zee zijn volgens schattingen dit jaar tot nu toe meer dan 1.500 migranten verdronken.De G7 staat sinds zijn oprichting bekend om zijn vrijhandelsovereenkomsten. Op de laatste topconferentie van de leiders vorig jaar in Japan, hadden ze de noodzaak om protectionisme te vermijden, benadrukt. Maar dat was voor de verkiezing van Donald Trump en zijn campagne slogan van "America First".Er waren zorgen dat de Amerikaanse president een protectionistische agenda zou kunnen bevorderen. De Duitsers zijn “erg slecht” voor de auto-export naar de VS, citeerde het Duitse weekblad Der Spiegel donderdag Trump in een ontmoeting met de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar heeft Trump gedreigd met douanerechten als vergelding voor het handelsoverschot van Duitsland met de VS. Hij zei dat Duitsland een "enorme geldsom" is verschuldigd aan de VS.President Trump, die ooit de opwarming van de aarde verwierp als een "hoax", heeft eerder gedreigd om uit de overeenkomst van Parijs te stappen. Hij heeft zijn collega G7-leiders van Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan vrijdag verteld dat hij nog niet had besloten of hij de overeenkomst van Parijs over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen al dan niet zou ondersteunen.Bronnen in de top zeggen dat zes andere leiders een verklaring zullen ondertekenen om hun steun te bevestigen voor de overeenkomst van Parijs - en dat de VS zijn beslissing zou nemen na een beoordeling van de deal. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die ook in Sicilië is voor de vergadering, heeft de BBC verteld dat het akkoord zou overleven, ongeacht de positie van Trump.Zodra zijn achtdaagse buitenlandse reis is afgelopen vandaag, zal president Trump terugkeren naar de VS waar zijn populariteitscijfers laag zijn en hij onder toenemende druk komt over de vermeende Russische bemoeienis in de verkiezingen van november. The Washington Post schrijft dat de president geen grote blunders heeft gemaakt op zijn eerste buitenlandse reis. Terwijl de koppen in de Amerikaanse media gedomineerd blijven door de vermeende relaties met Rusland, zijn er geluiden over ontevredenheid binnen zijn eigen partij over zijn beleidsbeslissingen.