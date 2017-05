Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken wordt verwelkomd op de luchthaven. (Foto: Buza)





Moreno legde het accent op de sociaaleconomische ontwikkeling van het land. Er zal aandacht besteed worden aan gezinsplanning, werkgelegenheid, kinder- en jeugdontwikkeling, vrouwen, mensen met een beperking, ouderen, de bouw van 325.000 sociale woningen, toegang tot onderwijs, ondernemerschap en de beschikbaarstelling van fondsen.Bij het internationaal beleid sprak de president over de versterking van regionale integratie en Zuid-Zuid relaties, waaronder de samenwerking binnen regionale organisaties zoals de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUR) en de Gemeenschap van Zuid-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) belangrijk zijn. Binnen de Zuid-Zuid samenwerking zal de nadruk worden gelegd op de aspecten van klimaatsverandering. De president benadrukte het belang van dialoog en de aanwezigheid van leiderschap werd daarbij onderschreven. Hij kondigde aan de voortzetting van de dollarisatie van de economie zonder enige parallelmarkt.Suriname en Ecuador onderhouden zeer goede bilaterale relaties, welke in de nabije toekomst zullen worden versterkt met name op het gebied van landbouw, handel, mijnbouw en klein industrie, zegt Buitenlandse Zaken.