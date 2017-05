Jurmen Pramie (36) is gisteren, ongeveer een uur nadat hij vervoerd werd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, overleden. De politie van regio Paramaribo trof het slachtoffer aan de Watermolenstraat, ter hoogte van Krabbesteeg aan.Na de wetsdienaren te hebben voorgehouden dat hij beroofd is geworden door twee mannen die hem met een scherp voorwerp steekverwondingen hebben toegebracht, zeeg het slachtoffer neer. Een getuige deelde de politie nog mee te hebben gehoord van het slachtoffer dat hij om zijn geld is neergestoken door de daders. Het voorwerp en de daders zijn niet ter plekke aangetroffen.Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de politie Public Relations.