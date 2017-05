Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud schudt handen met de Amerikaanse president, Donald Trump, tijdens een welkomstceremonie in Riyad, Saudi-Arabië. (Foto's: Reuters)





Koning Salman heeft Trump en zijn vrouw Melania vanmorgen in de Saudische hoofdstad begroet. De achtdaagse reis komt te midden van onrust die Trump thuis heeft veroorzaakt door FBI-directeur James Comey te ontslaan. Het Amerikaanse staatshoofd zal ook Israël, de Palestijnse gebieden, Brussel, het Vaticaan en Sicilië bezoeken.De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, zegt dat de wapentransactie is gericht op het bestrijden van de 'kwaadaardige' invloed van Iran. "Het pakket aan defensieapparatuur en -diensten ondersteunt de lange termijn veiligheid van Saudi-Arabië en de gehele Golfstreek," heeft hij verteld op een persconferentie in Riyadh.Trump wordt vergezeld door zijn dochter Ivanka, een onbetaalde Witte Huis-adviseur, en haar man Jared Kushner, een belangrijk lid van de regering-Trump. In navolging van de Britse premier Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens hun recente bezoeken aan Saudi-Arabië, hebben presidentsvrouw Melania Trump en Ivanka Trump geen hoofddoeken gedragen.In januari 2015 kritiseerde Trump de toenmalige First Lady Michelle Obama toen zij geen hoofddoek droeg. In een tweet zei Trump toen dat ze haar gastheren had beledigd.Trump woont morgen, zondag, de Arabische Islamitische Amerikaanse top in Riyadh bij, Hij zal spreken over zijn "hoop op een vreedzame visie op de islam". Bondgenoten zeggen dat de president hoopt dat zijn toespraak wereldwijd weerklank zal vinden en dat het "een gemeenschappelijke visie op vrede, vooruitgang en welvaart" zal uitdrukken.Tijdens zijn campagne heeft Trump voor controverse gezorgd door te roepen dat het moslims tijdelijk was verboden om de VS binnen te komen vanwege veiligheidsproblemen. Wetgeving die gericht is op het beperken van reizen van burgers uit verschillende landen met een meerderheid van moslims, blijft behouden in de Amerikaanse rechtbanken.De agenda van de top zal zich naar verwachting richten op de bestrijding van islamistische militanten en de groeiende regionale invloed van Iran. Trump is een felle criticus van de internationale overeenkomst met Iran, die sancties vergemakkelijkt in ruil voor een beperking van zijn nucleaire activiteiten. In tegenstelling tot zijn voorganger, Barack Obama, wordt niet verwacht dat Trump tijdens zijn reis de mensenrechten zal benadrukken.In een tweet heeft koning Salman president Trump geprezen en heeft eraan toegevoegd dat hij hoopt dat zijn bezoek “onze strategische samenwerking zal versterken”. Hij heeft later op de dag president Trump de hoogste burgeronderscheiding – de koning Abdulaziz-medaille- toegekend. Eerder kregen ook de Russische president Vladimir Putin, de Britse premier Theresa May en Trump's voorganger Barack Obama deze erkenning.Saudi-Arabië zal onder de wapentransactie voor bijna US$ 110 miljard aan Amerikaanse wapens kopen. De deal omvat de assemblage van 150 Blackhawk helikopters in Saudi-Arabië, ter waarde van US$ 6 miljard. De Amerikaanse reus General Electric zegt dat hij een akkoord voor US$ 15 miljard heeft getekend met de Saudi’s. De Saudische oliegigant Aramco heeft naar verwachting voor US$ 50 miljard aan contracten getekend met elf Amerikaanse bedrijven.President Trump is maandag en dinsdag in Tel Aviv en Jeruzalem, waar hij dinsdag een bezoek brengt aan de Westelijke Jordaanoever. Op woensdag is hij in Rome waar hij de paus zal ontmoeten en in Brussel waar hij door koning Filip zal worden ontvangen. In Brussel woont hij op donderdag een Navo-top bij, terwijl hij vrijdag naar Sicilië vertrekt voor een vergadering van de G7-landen.