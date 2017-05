Een moeder en haar kind van de inheemse Warao-gemeenschap uit de Orinoco Delta in Oost-Venezuela, zijn te zien in de buurt van een viaduct naast een busstation in Manaus, Brazilië.(Foto's: Reuters)





"We zijn zeker bezorgd en onze grootste zorg is de humanitaire situatie," vertelt Jungmann aan verslaggevers. "We moeten een noodplan hebben om dit te kunnen aanpakken als de zaken erger worden." Meer dan 6.000 Venezolanen komen dagelijks de grens over om voedsel en medicijnen te kopen. De meesten gaan terug, maar anderen blijven en zoeken naar werk, zegt de minister.Vorige maand kregen Brazilianen de schok van hun leven toen ze inheemse vrouwen en kinderen uit Venezuela in de straten van Manaus, de grootste stad in de deelstaat Amazone, zagen bedelen. De regering van de grensstaat Roraima heeft gezegd dat 30.000 vluchtelingen zijn aangekomen sinds de politieke en economische crisis in Venezuela vorig jaar acuut werd. De federale politie zet het aantal vluchtelingen in Boa Vista, de hoofdplaats van de deelstaat Roraima, op meer dan 15.000 mensen.Senator Telmario Mota van de deelstaat Roraima State zegt dat persbureau Reuters dat Venezolaanse werkzoekenden in Boa Vista worden uitgebuit en jonge Venezolaanse vrouwen waren gedwongen tot prostitutie. Het aantal vluchtelingen in Boa Vista die heeft gevraagd om in Brazilië te blijven, is in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen tot 3.000. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode nog 2.230 personen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten wachten nog 5.000 gevluchte Venezolanen om hun verzoek tot verblijf aan te vragen.Een vluchtelingenmissie van de Verenigde Naties (UNCHR) heeft Boa Vista deze week bezocht om de situatie te beoordelen. "We zijn hier om ons te vergewissen van de situatie, om het lokaal reactievermogen te zien en te helpen met de voorbereidingen om een instroom van mensen op te vangen als dat nodig is," zegt een woordvoerder van de UNHCR.