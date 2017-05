De gecombineerde kern van de dorpen Semoisie, Gran Slee en Penpen in het district Sipaliwini. (Foto: VHP Mediacommissie)





Er is intensief contact tussen de VHP leiding en exponenten uit de dorpen Gujaba, Semoisie, Gran Slee en Penpen. De kern van Gujaba staat onder leiding van Eddie Sampi.Te Semoisie werd een gezamenlijke kern voor de dorpen van Semoisie, Gran Slee en Penpen geïnstalleerd. Deze kern staat onder leiding van Nesty Maasi.De delegatie is door de gemeenschappen en hun dignitarissen hartelijk ontvangen."Duidelijk was de roep om nieuw leiderschap in Suriname en opvallend het geloof dat de VHP in staat zou kunnen zijn om verbetering te brengen in de economische situatie waarin wij verkeren. De VHP bracht de boodschap van hoop en gaf aan dat de partij eerder niet zichtbaar was in dit district omdat zij altijd in combinatie verband de verkiezingen is ingegaan en het politiek werk dus onder de partners werd verdeeld," zegt de partij in een persbericht. Aangegeven is dat de VHP een drastisch transformatieproces ondergaat en zal er nu voor zorgen dat zij landelijk zichtbaar is en ook in alle kiesdistricten kandidaten zal stellen op alle niveaus.Op zondag vervolgde de delegatie de trip richting Djoemoe om een spontane krutu met de bewoners van Tapa Watra en Godo te doen. De roep om een kern op te richten te Godo werd evident. Tijdens deze niet geplande krutu brachten de mensen net zoals in de andere dorpen hun verschillende problemen naar voren waarvan het jammerlijk is te moeten stellen dat vele van de kleine problemen binnen een handomdraai opgelost kunnen worden middels zelfwerkzaamheid van de mensen zelf, meent de VHP. Slechts de politieke wil en deskundige begeleiding vanuit de regering is nodig.Ondanks het feit dat de partij in de oppositie zit, zal zij zich toch beijveren om heel binnenkort via haar eigen mogelijkheden en organen, verlichting te brengen in de situaties die zijn gekenschetst. Het intensieve contact zal worden voortgezet en er zal een tijdslijn worden afgesproken om projecten die duurzame ontwikkeling kunnen brengen te initiëren, te begeleiden en uit te voeren met monitoring totdat de mensen het zelf kunnen overnemen.