Twee verdachten zijn door de politie van Albina aangehouden met elf zakken krapé eieren. In totaal zijn er 5.500 eieren in beslag genomen.Na een tip te hebben uitgewerkt, deden wetsdienaren gestationeerd op de Albina de plek aan waar de zakken met de schildpadeieren zouden worden overgedragen.De verstrekker en zijn kompaan hadden de plek al verlaten. De opkopers Winodkoemar G. (41) en Willy P. (60) zijn gelijk aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten die niet in staat zijn de boete te betalen, in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.