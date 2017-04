Minister Eugene van der San tijdens de rondleiding in Santo Boma. (Foto: Juspol)





De directeuren van de drie inrichtingen hebben de minister een beeld gegeven van de verzelfstandiging, de knelpunten en successen die tot nu toe geboekt zijn. Van der San kreeg ook een overzicht van het gebruik van de financiële middelen, de bezetting, de in- en uitstroom van gedetineerden en de zaken die nog ontbreken.Directeur Otmar Ling van PID, vroeg extra aandacht van de minister voor achterstallige lonen van de gedetineerden, die worden ingezet voor werkzaamheden binnen en buiten de inrichtingen. Ook is er aandacht gevraagd voor de bewapening van de penitentiaire ambtenaren, kleding, onderbezetting van de verschillende afdelingen en de overurenregeling.De minister verzekerde alle inrichtingsdirecteuren dat er al afspraken zijn gemaakt om middelen vrij te krijgen, zodat de tekortkomingen op een strategische wijze opgelost kunnen worden. “Min of meer zijn de problemen van de inrichtingen hetzelfde. Alleen de middelen zijn nodig om de problemen op te lossen”, legde de minister uit.Van der San gaf te kennen een heel goede samenwerking met alle inrichtingsdirecteuren te willen hebben. Hij drukte de directeuren en hun staf op het hart om geen hand- en spandiensten te verlenen aan derden. Hij wees hen op hun verantwoordelijkheid, vooral om de rust in deze moeilijke periode in de strafinrichting te behouden. “We zijn nu in een fase waarbij de strafinrichtingen bijzondere aandacht moeten krijgen. Onderling is er veel rivaliteit, heb ik gemerkt en dat moeten we aanpakken”, zei Van der San.