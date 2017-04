Er waren ook creatieve gebedsworkshops waarbij de kinderen konden dansen, knutselen, tekenen, kleuren of plakken.





Uit alle districten hebben kinderen gebedspunten naar voren gebracht. Een veel terugkerend gebedspunt was armoede. Er is gebeden voor problemen met busgeld en voeding. Ook is gebeden voor kinderen in Opa Doeli en in de tehuizen. “Ik moest af en toe wel even huilen toen ik die kinderen zo hoorde bidden”, zegt een bezoeker. Er is ook gebeden voor een goed verloop van het onderwijsjaar en is kracht gevraagd voor de regering, de districtscommissarissen en de president.De stichting bestaat dit jaar 20 jaar en heeft in verband met haar vierde lustrum trouwe vrijwilligers en medewerkers gehuldigd. Hoofdjuffrouw Miguella Sampi van O.S. Duata in Brokopondo heeft de award van kinderleider van het jaar ontvangen. Op haar school zet Sampi zich naast haar reguliere werk als onderwijzeres ook in voor het maatschappelijk welzijn van haar leerlingen. Op de school waren er veel ruzies waarbij sommige kinderen niet met elkaar spraken. Een leerlinge voelde zich in haar familie onbegrepen en ongewenst. Zij besloot een eind aan haar leven te maken. Sampi kwam hierachter en door vele gesprekken van Sampi met het kind en haar familie werd er een oplossing bereikt. Ook heeft juf Sampi zich ingezet om de kinderen vrede met elkaar te laten sluiten. Na school activiteiten begeleidt zij de kinderen ook. De award is dan ook een erkenning voor haar inzet als leerkracht en haar vrijwillige extra inzet voor de kinderen in het binnenland.