De paasvakantie eindigt formeel op 30 april. Maandag 1 mei is echter een nationale vrije dag in verband met Dag van de Arbeid. Alle scholen op zowel basisniveau (GLO, SO), voortgezet onderwijs op junioren niveau (mulo; dag- en avondscholen, LBO; dag en avond, VSO) en voortgezet onderwijs op senioren niveau (Natin, Havo, VWO, IMEAO, SMO, AMTO, SMMBO) gaan dus op 2 mei van start. Dit benadrukt de directeur van Onderwijs, Natasia Bennanon.Bennanon geeft aan dat alle geplande schoolonderzoeken en repetities volgens schema normaal voortgang zullen hebben. Zij roept leerkrachten, leerlingen en andere functionarissen binnen het onderwijsproces op, zich op 2 mei aan te melden op hun scholen of posten. De directeuren, onderdirecteuren en schoolleiders moeten de scholen openstellen en alles volgens hun activiteitenschema of roosterprogramma voltooien.“Onderwijsgevenden, ouders c.q. verzorgers, het is van eminent belang dat na lange arbeid een schooljaar succesvol wordt afgerond. Het kind staat centraal in de ontwikkeling en heeft recht op onderwijs”, schrijft Bennanon, die hoopt op de “onverbiddelijke steun” om dit schooljaar te kunnen afronden.