De politie van Kwatta vermoedt dat de bestuurder die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, in beschonken toestand heeft gereden. De man heeft met hoge snelheid gereden over het Garnizoenspad komende vanuit de Derde Rijweg richting de Vijfde Rijweg. In de bocht, ter hoogte van het Eureca Project, moet hij de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij kwam op de andere rijhelft terecht, geraakte van de weg en ramde een elektrische mast, waarna de auto over de kop sloeg.Narain die als inzittende was, heeft ter plaatse het leven gelaten. Zijn lichaam is voor obductie in beslag genomen. Een vrouw die in het voertuig zat, de moede van de baby, is er observatie in het ziekenhuis opgenomen. Ook de bestuurder heeft letsels opgelopen. Na zijn ontnuchtering zal hij worden voorgeleid. De materiële schade aan het voertuig is aanzienlijk.