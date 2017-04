C-47 voorzitter Robby Berenstein





Berenstein vindt het een drogreden dat minister Ferdinand Welzijn aangeeft dat het niet de overheid is die de prijs bepaalt. "De prijs is de lucht ingegaan door de government take die de regering verhoogd heeft. Wij eisen dat die verhoging teruggedraaid wordt. De overheid moet het geld om haar begroting te financiering niet bij de mensen halen die het niet hebben. Het geld moet elders gehaald worden," voert Berenstein aan.De C-47 voorzitter merkt op dat de regering de weg van de minste weerstand heeft gekozen door de government take te verhogen. De brandstofprijs werkt door in alle sectoren, waardoor mensen die het al moeilijk hebben, nog verder worden verarmd. Het prijsbeleid wordt door de regering bepaald. Berenstein vindt dat de regering niet kan doen alsof ze niks te maken heeft met hoe hoog de brandstofprijs wordt en zich verschuilt achter de oliemaatschappijen. "Er komt een antwoord hierop," verzekert Berenstein.