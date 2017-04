Het Dr. Mr. Drs. Jnan Adhin Kennis-Instituut is begonnen met de uitvoering van zijn activiteiten. De openingslezing & workshop is woensdag in het VHP-centrum verzorgd door Soeresh Gobardhan, arts in Age & Attitude management. De workshop had als titelHet doel van deze lezing was om de deelnemers inzichten te geven op welke manier bij de mens processen als mindset, gedachtenvorming, keuzes en daaruit gedrag en attitude ontstaan en hoe men deze processen bewust kan sturen, managen i.p.v. dat deze onbewust hun eigen gang gaan. Dit is van belang voor de diverse functionarissen en commissies die de VHP heeft.Het Jnan Adhin kennis-instituut is in juli 2016 ingesteld door het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings Partij. Het bestuur van dit instituut heeft zijn beleidsplan 2016-2021 gepresenteerd en is gestart met de uitvoering van de activiteiten.Het algemeen doel is het ontwikkelen, stimuleren en uitbouwen van de partij organen via opbouw en uitwisseling van kennis. En het specifiek doel is het continu professioneel en deskundig opleiden van partijleden voor optimale invulling van partij organen en de verdere groei van de partij. Het bestuur staat onder voorzitterschap van Riad Nurmohamed.