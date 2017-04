Agendapunten van de BvL en ALS.





De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan niet naar school dinsdag, na de Paasvakantie. Dit besluit is vandaag genomen in een besloten spoedvergadering van de onderwijsbonden in Mata Gauri.De algemene ledenvergadering is niet tevreden over de wijze waarop de herwaardering wordt uitgevoerd. Diverse leerkrachten zeggen niks gemerkt te hebben van de herwaardering. Zij zijn helemaal niet op vooruitgegaan.De leerkrachten hebben gesteld dat zij pas voor de klas zullen staan wanneer de regering de gemaakte afspraken nakomt. Het besluit om 'in beraad te gaan' is unaniem aangenomen. De regering zal formeel op de hoogte worden gesteld van het besluit dat genomen is.